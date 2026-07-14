Cristiana Capotondi: “Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati”

Cristiana Capotondi parla in un'intervista della genitorialità e si apre sulla sua famiglia. "Ci sono donne che scelgono di diventare madri senza partner, anche delle mie amiche lo hanno fatto. È bellissimo, soprattutto in tempi di crisi della natalità, certo può essere faticoso", afferma l'attrice, 45 anni, a Sette del Corriere della Sera.



Diventata mamma nel 2022 di Anna, Cristiana Capotondi rivela: "Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati, ma lui è molto presente". Dal 2006 al 2021, l'attrice è stata legata ad Andrea Pezzi, che ha continuato a essere una presenza importante nella sua vita, tanto che l'ex compagno è rimasto al suo fianco durante la gravidanza e la nascita della figlia.



"Anna ha una grande famiglia allargata, in cui ci sono i parenti - mia mamma purtroppo è mancata da qualche anno -, le mie amiche e i miei amici. Ha molti riferimenti, alcuni non condividono con lei il sangue, ma bisogni e affetti", afferma Cristiana Capotondi.



Per quanto riguarda la maternità a 42 anni, l'attrice dice: "Ci sono sempre più donne che fanno figli in età più avanzata rispetto a un tempo. Si sgretolano tanti tabù. Sono stata fortunata, ma penso sia arrivata in un momento molto giusto per me. Di fronte alla maternità si aprono delle finestre di disponibilità psicologica e emotiva inspiegabili. Non hanno a che fare con 'la carriera' o 'la libertà', ma con il cercarsi e capirsi come persona, acquisire gli strumenti umani che possono essere utili nell’educazione di un figlio. Avrei potuto benissimo fare la madre a 20 anni, o a 35, ma non è capitato e poi sarei stata completamente diversa. Ho incontrato Anna nel momento in cui ero pronta".



Parlando della figlia, Cristiana Capotondi aggiunge: "Anna ha rotto molti argini e mi ha restituito l’infanzia e il gioco. Prima di lei non riuscivo ad accettare l’idea che il mio tempo emotivo non combaciasse con quello di una persona a me cara. Ora guardo tutti come i bambini che sono stati, sono molto più comprensiva".