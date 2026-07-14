Cecilia Rodriguez, 36 anni, pubblica sui social una dedica colma d'amore per Ignazio Moser, marito e padre di sua figlia, che il 14 luglio ha compiuto 34 anni.
"A te che sei il mio grande amore, ti auguro una vita piena di emozioni come quelle che ci regali ogni giorno a noi", scrive l'influencer e modella sui social a corredo di alcune foto con Ignazio Moser e la loro Clara Isabel. Cecilia conclude gli auguri per il marito con delle parole in spagnolo: "Ti amiamo papà, buon compleanno, +34".
Legati dal 2017 e sposati nel 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel nel 2025. Pochi giorni prima del 34esimo compleanno del marito, Cecilia aveva condiviso su Instagram la sua esperienza di Procreazione Medicalmente Assistita, rispondendo alle domande dei follower: "È stata una bellissima esperienza nel senso che è andata bene. Oggi grazie alla Pma ho Clarita, quindi è stata un'esperienza super positiva".
Ospite a Verissimo, Cecilia Rodriguez aveva condiviso le difficoltà affrontate per diventare madre: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale. Ogni mese mi veniva da piangere. Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita, nel momento in cui avrei provato con la fecondazione. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta".