Legati dal 2017 e sposati nel 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel nel 2025. Pochi giorni prima del 34esimo compleanno del marito, Cecilia aveva condiviso su Instagram la sua esperienza di Procreazione Medicalmente Assistita , rispondendo alle domande dei follower: "È stata una bellissima esperienza nel senso che è andata bene. Oggi grazie alla Pma ho Clarita, quindi è stata un'esperienza super positiva".

Ospite a Verissimo, Cecilia Rodriguez aveva condiviso le difficoltà affrontate per diventare madre: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale. Ogni mese mi veniva da piangere. Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita, nel momento in cui avrei provato con la fecondazione. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta".