Da Veronica Peparini a Sienna Miller: diverse donne, sia nel mondo dello spettacolo in Italia che nello star system, hanno accolto la maternità dopo i 40 anni.

Di recente Sienna Miller, che diventerà mamma bis a 41 anni, ha voluto commentare le critiche che sta ricevendo per la sua gravidanza e anche per la differenza di età con il compagno, 27 anni.

"Il fatto che io sia la più grande in una relazione con una persona più giovane, o che sia incinta oltre i 40 anni rende me 'irresponsabile' e la bambina che nascerà 'una poverina'. Tutto questo è assurdo", ha detto l'attrice a Vogue.

Veronica Peparini diventerà mamma di due gemelline all'età di 53 anni. A Verissimo la coreografa aveva detto: "Abbiamo dovuto chiedere un piccolo aiutino visto la mia età, ma poi è arrivato subito. Siamo stati fortunati".

La coreografa ha poi fatto sapere che le è stato diagnosticato un problema in gravidanza, che non dipende però dalla sua età. "Si chiama trasfusione feto fetale ed è una malattia che può interessare le gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche come la mia, non si sa da cosa scaturisce", avevano spiegato Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo. Come Veronica Peparini, anche altre Vip hanno vissuto la maternità dopo i 40 anni, come Valentina Persia e Marina Occhiena, che ne avevano parlato a Verissimo.

Una storia molto particolare è quella dell'attrice spagnola Ana Obregon, diventata mamma a 68 anni di una bambina. La bimba, nata con maternità surrogata, è figlia biologica del figlio della stessa Ana Obregon, scomparso all'età di 27 anni per un tumore. Nel video sopra, le Vip mamme dopo i 40 anni.