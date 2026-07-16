"A te, che negli anni sei diventata la mia persona": inizia così la dedica di Sarah Felberbaum a Gaia De Rossi, che compie 21 anni.
"A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata. Ai nostri viaggi. Alle playlist condivise. Alle fotografie. Alle conversazioni infinite su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore", aggiunge l'attrice, 46 anni, che di recente aveva rivelato sui social di attraversare un periodo difficile.
"Guardarti crescere è un privilegio. E sono immensamente orgogliosa della donna meravigliosa che stai diventando. Alle prossime avventure. Alle prossime chiacchiere sdraiate sul letto, che iniziano con una frase e finiscono chissà dove. Sei parte di me, in un modo che è difficile spiegare", conclude Sarah Felberbaum, legata dal 2011 a Daniele De Rossi con cui ha avuto i figli Olivia Rose (2014) e Noah (2016). Gaia De Rossi è nata nel 2005 da una precedente relazione di Daniele De Rossi.
Sarah Felberbaum è molto legata alla prima figlia del marito, a cui ha spesso dedicato parole d'amore. "Dal giorno in cui sei entrata nella mia vita, ti ho sentita come mia. Il nostro non è un legame scritto nel sangue, ma nell’amore, quello che cresce in silenzio, con costanza, e per sempre", aveva scritto sui social l'attrice in un'altra occasione.
Anche Eleonora Abbagnato ha un bellissimo legame con le figlie del marito Federico Balzaretti, Lucrezia (2006) e Ginevra (2008). "All'inizio avevo paura perché loro una mamma ce l'hanno. Non ho mai detto di essere la loro mamma, però erano così piccole che ho fatto il ruolo. Da qualche anno la loro mamma non è presente nella loro vita, ma esiste, c'è. Ed è per questo che ho sempre detto loro di non chiamarmi mamma. Non perché non ci sia amore, ma perché hanno la loro mamma, anche se non la vedono", aveva detto a Verissimo.