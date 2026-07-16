"A te, che negli anni sei diventata la mia persona": inizia così la dedica di Sarah Felberbaum a Gaia De Rossi, che compie 21 anni.

"A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata. Ai nostri viaggi. Alle playlist condivise. Alle fotografie. Alle conversazioni infinite su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore", aggiunge l'attrice, 46 anni, che di recente aveva rivelato sui social di attraversare un periodo difficile.



"Guardarti crescere è un privilegio. E sono immensamente orgogliosa della donna meravigliosa che stai diventando. Alle prossime avventure. Alle prossime chiacchiere sdraiate sul letto, che iniziano con una frase e finiscono chissà dove. Sei parte di me, in un modo che è difficile spiegare", conclude Sarah Felberbaum, legata dal 2011 a Daniele De Rossi con cui ha avuto i figli Olivia Rose (2014) e Noah (2016). Gaia De Rossi è nata nel 2005 da una precedente relazione di Daniele De Rossi.



Sarah Felberbaum è molto legata alla prima figlia del marito, a cui ha spesso dedicato parole d'amore. "Dal giorno in cui sei entrata nella mia vita, ti ho sentita come mia. Il nostro non è un legame scritto nel sangue, ma nell’amore, quello che cresce in silenzio, con costanza, e per sempre", aveva scritto sui social l'attrice in un'altra occasione.