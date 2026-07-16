Addio ad Alessandro Medici. L'ex protagonista di Temptation Island è scomparso all'età di 53 anni. La notizia, circolata su alcune pagine locali, è stata confermata da Sofia Calesso, che aveva partecipato al programma insieme ad Alessandro. "Vivrai sempre dentro di me", ha scritto Sofia, pubblicando uno scatto dell'ex compagno.

Anche il conduttore Filippo Bisciglia ha condiviso sui social il suo ricordo: "Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto, mi mancheranno i tuoi messaggi".



Alessandro Medici e Sofia Calesso hanno partecipato a Temptation Island nel 2020. È stata la prima edizione mista del programma con coppie Vip e non famose insieme. L'edizione del 2020 è rimasta nella memoria del pubblico anche per alcuni momenti diventati virali, tra cui un botta e risposta tra Sofia Calesso e Antonella Elia.