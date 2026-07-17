Roby Facchinetti con i nipoti Mia, Leone e Lavinia: la foto con i figli di Francesco Facchinetti

Roby Facchinetti condivide sui social un raro scatto con Mia, Leone e Lavinia, i tre figli di Francesco Facchinetti. L'occasione è il concerto dei Pooh a Este. "Per la gioia di nonno Roby, al concerto c’erano anche i miei tre nipoti: Mia, Leo e Liv", scrive il cantante, 82 anni, nella didascalia del post.



Papà di Mia (2011) - nata dalla relazione con Alessia Marcuzzi - e di Leone (2014) e Lavinia (2016), nati dal matrimonio con Wilma Faissol, Francesco Facchinetti ha scelto, da qualche anno, di non mostrare i suoi figli sui social. "A differenza di un paio di anni fa preferisco tenere quello che è privato della mia famiglia, privato. Quindi non ho più voglia di esporre la mia famiglia sui social network, non ho più voglia di esporre i miei figli sui social, tranne rari casi, perché voglio proteggerli. Mi sono accadute purtroppo in passato delle cose molto spiacevoli che non voglio raccontare e credo che proteggere la propria famiglia, le persone che ami, sia la cosa più importante in assoluto", aveva spiegato nel 2024.





Oltre a Francesco - nato nel 1980 dalla relazione del cantante con Rosaria Longoni - Roby Facchinetti è papà anche di Alessandra (1972) e Valentina (1977) - avute con la prima moglie Mirella Costa - e di Roberto (1987) e Giulia (1991), avuti con la seconda moglie Giovanna Lorenzi. Roby Facchinetti, inoltre, ha sei nipoti. Oltre a Mia, Leone e Lavinia, è nonno di Lorenzo e Alessandro - figli di Giulia - e di Andrea Francesco (2017), figlio di Valentina. Ospite a Verissimo, il cantante aveva parlato dell'amore per i suoi nipoti: "Ho cinque figli e sei nipoti, sono veramente fortunato. Sono un dono di Dio, non finirò mai di emozionarmi, sono veramente straordinari".