Lutto per Silvio Baldini. È scomparsa, all'età di 30 anni, Valentina, la figlia del ct della Nazionale Under 21, che ha ricoperto il ruolo di ct ad interim della Nazionale maggiore. Valentina era affetta da una grave tetraparesi spastica. La notizia è stata comunicata dal Perugia Calcio in una nota: "AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, allenatore della nazionale Under 21 ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l'ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini".



Di Valentina, Silvio Baldini, 67 anni, aveva raccontato: "Ha rischiato di morire nella pancia della madre. È una bimba con disabilità al cento per cento. Doveva campare 6 mesi, non parla. Non può stare in piedi. Sapevamo che la nostra bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava. Tutt'oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po' più grande e dormiamo sempre noi tre. Quando la notte sogna, ride continuamente e se non lo fa significa che sta male, che ha l'influenza o un altro tipo di problema; però quando sogna lei ride sempre, ride, ride, ride e la sua risata è veramente contagiosa. Quando ride, non lo fa come tutti noi, lo fa con la voce alta e quindi è una cosa strana perché ti chiedi se è sveglia, ma invece sta dormendo e continua a sognare".







