Fedez rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio. Su Twitch, ospite dello streamer GrenBaud, il rapper parla della separazione da Chiara Ferragni.

A proposito del brano Sexy Shop in cui molti hanno letto frecciatine a Chiara Ferragni, Fedez ha detto: "Parlo di una relazione in cui ci facevamo entrambi del male, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica".

"Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza", aggiunge Fedez.

Il rapper assicura di "non rinnegare nulla" degli anni con l'imprenditrice digitale, ma oggi è pronto a un nuovo capitolo della sua vita: "Oggi riesco a essere me stesso, ma non rinnego nulla. Bisogna andare avanti".

Per quanto riguarda i suoi due figli, Leone e Vittoria (di sei e tre anni), Fedez dice: "Mi danno una ragione per vivere. I miei figli sono un argomento complicato, sto lottando per vederli il più possibile".