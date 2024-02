Fedez e la crisi con Chiara Ferragni: "Ora i miei figli sono la priorità"

Fedez ha rilasciato ai microfoni di Pomeriggio Cinque la prima dichiarazione dopo che nelle scorse ore era stata diffusa la notizia della sua separazione da Chiara Ferragni.

Alla domanda del giornalista Michel Dessì se sia una messa in scena, come è stato ipotizzato da alcuni, Fedez ha risposto: "Vi pare un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Chiunque può parlare di quello che vuole io ho altre priorità e le priorità sono i miei figli".

Il rapper ha preferito al momento non rilasciare altre dichiarazioni a riguardo: "Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi? Secondo voi ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?".

Fedez e Chiara Ferragni, la storia d'amore

Insieme dal 2016, Fedez e Chiara Ferragni si sono sposati a settembre del 2018 a Noto, in Sicilia. Pochi mesi prima, a marzo del 2018, erano diventati genitori di Leone. Nel 2021 è nata la loro seconda figlia Vittoria.