Andrea Cerioli sulla figlia Allegra: "È nella fase del no"

Andrea Cerioli condivide sui social dei nuovi scatti della figlia Allegra, la bambina nata dall'amore con Arianna Cirrincione.
Ad accompagnare le foto, una didascalia scritta in prima persona come se fosse la stessa Allegra a parlare: "Ciao sono Ally, non sto ferma neanche quando dormo, sono nella fase del NO, qualsiasi cosa tu mi dica o voglia è NO". La bambina, prosegue il testo, "mangia con le bacchette, ama i ravioli cinesi e la merendina del Nesquik". Il post si chiude con una battuta rivolta al papà: "E papà dice che sono una rompic***i e che se continuo così fortunatamente non mi vorrà mai nessuno".
Allegra ha 2 anni ed è nata il 6 febbraio 2024 dalla relazione tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Presto la bambina diventerà sorella maggiore: l'influencer e il marito hanno infatti annunciato l'arrivo della secondogenita attraverso una serie di foto di famiglia, nelle quali Arianna mostra il pancione accanto ad Andrea e alla piccola Allegra.
Andrea Cerioli, 37 anni, e Arianna Cirrincione, 31 anni, si sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne. Dopo cinque anni di fidanzamento, Andrea ha chiesto la mano ad Arianna a giugno 2024 e la coppia ha coronato il sogno d'amore con il matrimonio a Valle di Badia il 24 maggio 2025.
Ospiti a Verissimo nell'ottobre 2025, i due avevano ripercorso le emozioni delle nozze e condiviso il desiderio di allargare la famiglia: "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra", avevano raccontato.