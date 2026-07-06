Andrea Cerioli sulla figlia Allegra: "È nella fase del no"

Ad accompagnare le foto, una didascalia scritta in prima persona come se fosse la stessa Allegra a parlare: "Ciao sono Ally, non sto ferma neanche quando dormo, sono nella fase del NO , qualsiasi cosa tu mi dica o voglia è NO". La bambina, prosegue il testo, "mangia con le bacchette, ama i ravioli cinesi e la merendina del Nesquik". Il post si chiude con una battuta rivolta al papà: "E papà dice che sono una rompic***i e che se continuo così fortunatamente non mi vorrà mai nessuno".

Allegra ha 2 anni ed è nata il 6 febbraio 2024 dalla relazione tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Presto la bambina diventerà sorella maggiore: l'influencer e il marito hanno infatti annunciato l'arrivo della secondogenita attraverso una serie di foto di famiglia, nelle quali Arianna mostra il pancione accanto ad Andrea e alla piccola Allegra.

Andrea Cerioli, 37 anni, e Arianna Cirrincione, 31 anni, si sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne. Dopo cinque anni di fidanzamento, Andrea ha chiesto la mano ad Arianna a giugno 2024 e la coppia ha coronato il sogno d'amore con il matrimonio a Valle di Badia il 24 maggio 2025.

Ospiti a Verissimo nell'ottobre 2025, i due avevano ripercorso le emozioni delle nozze e condiviso il desiderio di allargare la famiglia: "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra", avevano raccontato.