Silvia e Giulia Provvedi festeggiano il sesto compleanno della piccola Nicole

Silvia e Giulia Provvedi hanno festeggiato il compleanno della piccola Nicole, la figlia che Silvia ha avuto con il compagno Giorgio De Stefano. "Auguri Niki, amore nostro, per questi meravigliosi 6 anni", hanno scritto sui social le sorelle Provvedi, 32 anni, pubblicando alcuni momenti della festa a tema Huntr/x - KPop Demon Hunters.
"Sembra ieri quando sei arrivata nella nostra vita e oggi ti guardiamo crescere con il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua energia che ci riempiono ogni giorno di gioia. Sei il nostro orgoglio più grande, il nostro amore infinito e il regalo più bello che la vita potesse farci", aggiungono Silvia e Giulia Provvedi. E concludono: "Buon compleanno, piccola nostra. Che la tua vita sia sempre piena di sorrisi, sogni, amore e felicità. Ti amiamo immensamente".
Silvia e Giulia Provvedi avevano presentato la piccola Nicole a Verissimo. Nel 2024, Silvia aveva anche raccontato come riuscisse a vivere la storia con Giorgio De Stefano, nonostante la lontananza, dato che il compagno è stato condannato a 12 anni di carcere: "È lontano da noi da quasi cinque anni, non sono pochi, ma ormai sono rodata, anche se spero torni il prima possibile. Nicole lo ama alla follia e io non sarei mai in grado di perdere un amore così grande e questo mi porta ad avere pazienza e aspettarlo".