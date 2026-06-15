Silvia e Giulia Provvedi festeggiano il sesto compleanno della piccola Nicole

Compleanni 15 giugno 2026

Silvia e Giulia Provvedi hanno condiviso sui social alcuni momenti della festa di compleanno di Nicole: "Sei il regalo più bello che la vita potesse farci"

Silvia e Giulia Provvedi hanno festeggiato il compleanno della piccola Nicole, la figlia che Silvia ha avuto con il compagno Giorgio De Stefano. "Auguri Niki, amore nostro, per questi meravigliosi 6 anni", hanno scritto sui social le sorelle Provvedi, 32 anni, pubblicando alcuni momenti della festa a tema Huntr/x - KPop Demon Hunters.

"Sembra ieri quando sei arrivata nella nostra vita e oggi ti guardiamo crescere con il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua energia che ci riempiono ogni giorno di gioia. Sei il nostro orgoglio più grande, il nostro amore infinito e il regalo più bello che la vita potesse farci", aggiungono Silvia e Giulia Provvedi. E concludono: "Buon compleanno, piccola nostra. Che la tua vita sia sempre piena di sorrisi, sogni, amore e felicità. Ti amiamo immensamente".