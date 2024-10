Silvia Provvedi e la storia con Giorgio De Stefano: "Lo aspetto perché non voglio perdere un amore così grande"

Silvia Provvedi, ospite a Verissimo con la sorella Giulia, ha parlato della storia d'amore con il compagno Giorgio De Stefano, che si trova in carcere

Silvia Provvedi racconta a Verissimo come riesca a vivere la storia con Giorgio De Stefano - con cui nel 2020 ha avuto la figlia Nicole - nonostante la lontananza, dato che il compagno è stato condannato a 12 anni di carcere.

"È lontano da noi da quasi cinque anni, non sono pochi, ma ormai sono rodata, anche se spero torni il prima possibile", afferma Silvia Provvedi, 30 anni. Parlando della loro storia d'amore: "Lui è unico e speciale. Ci tengo a lui come compagno e come papà".

Nonostante le difficoltà, Silvia non ha mai pensato di interrompere la loro storia: "Nicole lo ama alla follia e io non sarei mai in grado di perdere un amore così grande e questo mi porta ad avere pazienza e aspettarlo".