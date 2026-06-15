Elisa Bartoli e Lucia Di Guglielmo si sono sposate. Le calciatrici della Nazionale italiana hanno celebrato l'unione civile sabato 13 giugno vicino a Grosseto, in Toscana. Entrambe hanno indossato l'abito bianco nel giorno del loro sì e hanno condiviso sui social alcuni momenti della cerimonia.



Nata a Roma nel 1991, Elisa Bartoli gioca come difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, è cresciuta calcisticamente nella Roma Calcio Femminile, divenendone anche la prima storica capitana.

Nata a Pisa nel 1997, anche Lucia Di Guglielmo ha militato nella Roma. Attualmente gioca nel ruolo di difensore della Nazionale italiana e del Washington Spirit. Oltre al calcio, a cui si è appassionata da giovanissima, Lucia Di Guglielmo è laureata in Chimica.



