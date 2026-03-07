Ditonellapiaga e l'amore per il fidanzato: "È il mio più grande sostenitore"

Ditonellapiaga parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di avere il cuore impegnato. "Ho un fidanzato", afferma la cantante, 29 anni, che già nel 2022 a Verissimo aveva parlato del fidanzato.



"Lui mi sostiene in tutto quello che faccio. È un tesoro inestimabile trovare qualcuno che ti supporta. Non è geloso dei miei traguardi, anzi mi eleva e mi porta in alto tutto il tempo", racconta Margherita Carducci.

"Durante il mio momento di crisi è stata la persona che mi ha supportato di più, mi ha aiutato a non perdere la speranza in quello che facevo", aggiunge la cantante, che racconta di aver vissuto un periodo complicato dopo il suo primo Sanremo nel 2022 con il brano Chimica.



"Ho avuto un percorso strano a livello professionale: ho scritto un disco, ho scritto un brano che, grazie all'incontro con Rettore, è finito sul palco più importante d'Italia. Ho avuto un battesimo importante. È come se avessi costruito prima la facciata di un palazzo e poi le fondamenta. Ho dovuto poi scrivere un secondo disco senza l'esperienza di una persona che fa questo lavoro da tanto, ma con l'esperienza dell'Ariston da artista affermata. Sono andata un po' in crisi anche perché poi sentivo che per il mondo esterno non ero mai abbastanza qualcosa. Non riuscivano a identificarmi, a inquadrarmi. La verità è che non riesco a corrispondere a un canone preciso, faccio un tipo di musica molto contaminata", ha spiegato Ditonellapiaga.