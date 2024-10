Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante saranno marito e moglie: la proposta di matrimonio

Gianluigi Donnarumma, 25 anni, ha condiviso sui social il video della proposta di matrimonio alla sua compagna Alessia Elefante. A Parigi, il portiere della nazionale italiana ha sorpreso Alessia portandola in una camera con vista sulla Tour Eiffel piena di fiori e candele dove le ha chiesto la mano in un'atmosfera a dir poco romantica. "È tutto vero?", è la didascalia scelta da Alessia Elefante per il video, in cui mostra l'anello di fidanzamento.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: la storia d'amore e il figlio Leo

Instagram: @donnarumma

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, interior designer di 26 anni, si conoscono fin da quando erano bambini. Insieme ufficialmente dal 2016, hanno iniziato la convivenza l'anno dopo.

Nel maggio del 2024 la coppia annuncia di star aspettando un bambino e a settembre è nato il piccolo Leo. Il calciatore ha condiviso sui social i primi istanti insieme al figlio scrivendo: "Entusiasta di creare una vita di ricordi insieme".