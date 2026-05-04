Rudy Zerbi festeggia lo scudetto dell'Inter insieme ai figli

Rudy Zerbi ha celebrato la vittoria del ventunesimo scudetto dell'Inter insieme ai figli. L'insegnante di Amici, ha condiviso sui social una carrellata di foto che mostrano tutta la sua passione per la squadra neo campione d'Italia. Passione trasmessa anche ai figli, come testimoniano le diverse immagini pubblicate sul suo profilo Instagram.



Tra gli scatti a tinte nerazzurre, spicca anche il selfie dello speaker radiofonico con il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. "Te l'ho promesso da bambino", scrive Rudy Zerbi richiamando uno dei cori intonati dalla tifoseria.



L'insegnante di Amici, 57 anni, ha più volte parlato a Verissimo del solido rapporto con i suoi quattro figli, avuti con tre compagne diverse: Tommaso e Luca, nati dal matrimonio con Simona; Edoardo, frutto nel 2009 della relazione con l'attrice Carlotta Miti; e Leo, nato nel 2015 dalla storia con Maria Soledad Temporini.



"Il mio più grande successo è avere mantenuto una famiglia unita - aveva raccontato Rudy Zerbi nel 2018 -. La mia più grande soddisfazione è vedere i miei quattro figli, che, nonostante abbiano mamme diverse, crescono insieme felici".