Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, il battesimo del figlio Theo

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, foto di famiglia in occasione del battesimo del figlio Theo (Instagram_@lautaromartinez)

Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo hanno festeggiato il battesimo del secondogenito Theo. "Battesimo del mio piccolo terremoto, accompagnato da tutta la famiglia - ha scritto su Instagram il calciatore argentino, a corredo di alcuni scatti che immortalano la cerimonia e la festa -. Ti amo così tanto figliolo, sempre con te". Parole d'amore anche da parte di Augustina, che su Instagram scrive: "E un giorno, tutta la famiglia si è riunita e abbiamo potuto battezzare il nostro piccolo terremoto. Saremo sempre con te, nostro piccolo Stitch". Il battesimo di Theo, nato nell'agosto del 2023, arriva a pochi giorni di distanza dalla vacanza che il capitano dell'Inter e la moglie Augustina si sono concessi in Messico. "Il mio posto sicuro", aveva scritto la coppia durante i giorni di relax, seguiti all'esperienza in famiglia vissuta a Disney World.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo durante il battesimo del secondogenito Theo (Instagram_@lautaromartinez)

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, la storia d'amore

Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo sono diventati genitori per la prima volta il 1º febbraio 2021, quando è nata Nina. A distanza di due anni, la coppia ha quindi accolto in famiglia anche il piccolo Theo, nato pochi mesi dopo il matrimonio della coppia. Fidanzati dal 2018, il centravanti e l'influencer si sono sposati a maggio 2023, unendosi prima civilmente a Milano e successivamente a Cernobbio, in compagnia di amici e familiari.