Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta

"Cameron e io siamo felici, entusiasti e ci sentiamo davvero benedetti nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden", scrive sui social il musicista. E aggiunge: "Benvenuto al mondo, figlio! Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri bambini sono sani e felici, e ne siamo grati. Ci stiamo divertendo tantissimo". Tra i commenti al post anche quello della neomamma tris Cameron Diaz, che ha commentato con cinque cuori, come i membri della loro famiglia.

Cameron Diaz e Benji Madden sono sposati dal 2015. Nel 2020 hanno annunciato la nascita della prima figlia Raddix, avuta maternità surrogata. Nel 2024 hanno avuto, sempre tramite maternità surrogata, il secondo figlio Cardinal.



In passato Cameron Diaz aveva parlato della maternità, arrivata all'età di 47 anni. “Le donne che hanno figli della mia età sono, tipo, letteralmente più giovani di 20 anni, ed è una situazione interessante in cui trovarsi perché io non ho quell’età. E va benissimo così. Ma voglio sentirmi vitale in quel modo per mio figlio", aveva detto nel 2022 a BBC Radio 2. Nel 2020 aveva anche scherzato con Naomi Campbell, diventata mamma per la prima volta a 50 anni e la seconda a 53. “Quando hai la mia età e decidi di avere dei figli, è una scelta vera. Devi davvero impegnarti. L’unica pressione per me è che devo vivere fino a, tipo, 107 anni, capisci? Quindi nessuna pressione", aveva detto l'attrice alla supermodella.