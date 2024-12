Daniele Scardina a Verissimo: la mamma Mariella racconta il dramma dell'emorragia cerebrale

Daniele Scardina torna a Verissimo insieme a sua mamma Mariella che ricorda i difficili momenti in seguito all'emorragia cerebrale che ha colpito il figlio a febbraio del 2023. "Hanno iniziato a chiamarmi, a mandarmi messaggi, poi mi ha chiamato mio figlio Giovanni e mi ha dato la notizia, non sentivo più le gambe", ricorda la mamma dell'ex pugile.

Ripensando all'intervento: "Il momento più difficile è stato quando i medici ci dissero di aspettare 48 ore. Sono stata l'unica ad andare a vederlo dopo l'operazione. Gli ho preso la mano e l'ho chiamato, lui ha iniziato a battere le gambe e sono dovuta uscire. In quel momento mi aveva sentita".

Grazie alla fede, Mariella non ha mai perso l'ottimismo: "Non ho mai pianto, ho cercato di essere forte. Non ho mai dubitato di perdere mio figlio, sono sempre rimasta positiva. Daniele non mi avrebbe lasciata".