Giulia De Lellis: "Quando sto lontana da mia figlia per lavoro mi sento in colpa"

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, 30 anni, si apre con i suoi fan sulla maternità e su come spesso possa essere difficoltoso per una mamma farla coincidere con il lavoro senza avere sensi di colpa. L'influencer è diventata madre lo scorso ottobre, quando è nata la sua prima figlia Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe.

"Stavo confidando al mio ginecologo una verità, un problema che probabilmente non ho solo io ma che hanno tantissime mamme - dice Giulia De Lellis in una serie di storie pubblicate su Instagram - Quando sto lontano da mia figlia perché, ovviamente, devo lavorare mi sento in colpa. So che è una fase passeggera, una fase che tante donne provano soprattutto all'inizio e con il primo figlio, tante mie amiche mi dicono che poi passerà. Sicuramente sarà così, lo so, ma io per ora soffro da morire".

L'influencer continua: "Il mio ginecologo oggi mi ha detto: 'Non è importante la quantità di tempo che si passa con i figli, è importante la qualità del tempo che si trascorre con loro'. Questa frase mi ha fatto emozionare, mi stavo anche mettendo a piangere, ma mi ha fatto anche molto riflettere perché spesso mi preoccupo di dover stare tutto il tempo mia figlia quando in realtà potrei spostare questo pensiero e dirmi: 'È vero, magari sto ricominciando a lavorare sempre di più, però quel tempo che io passo con lei è veramente di estrema qualità'".

Non è la prima volta che Giulia De Lellis si apre con i fan a proposito della maternità e delle difficoltà che le neomamme possono dover affrontare. Poco dopo il parto, Giulia ha raccontato di aver sofferto di mastite: "È tutto molto intenso sia nel bene che nel male. Tutto molto impegnativo, tutto diverso, tutto nuovo. Io sono una persona curiosa, quindi mi ci sto completamente perdendo, sto cercando di capire tutto e come abituarmi anche a questi nuovi ritmi, però è tutto incredibile".

