Michelle Hunziker (Instagram_@therealhunzigram)

Michelle Hunziker condivide sui social le foto della sua festa di compleanno, a cui hanno preso parte gli amici più stretti. "Le feste inaspettate con chi ti vuole veramente bene sono straordinarie!", commenta la conduttrice a corredo di una serie di scatti della serata in cui ha celebrato i 49 anni.



Quindi, la showgirl ha concluso ringraziando le persone che hanno preso parte all'evento. Tra queste, non poteva di certo mancare la figlia Aurora Ramazzotti, che ha partecipato insieme al compagno Goffredo Cerza, ma anche altri personaggi noti come Ilary Blasi, Serena Autieri e Jonathan Kashanian.



Nel carosello mostrato su Instagram, spicca un breve estratto dell'esibizione di Anna Tatangelo sulle note del suo brano "Ragazza di periferia".