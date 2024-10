Samantha de Grenet, la dedica al figlio Brando per il compleanno

Samantha de Grenet condivide sui social una dolce dedica in occasione del 19esimo compleanno del figlio Brando. "Buon compleanno amore mio! - scrive la showgirl nella didascalia che accompagna due scatti che la ritraggono insieme a Brando -, Se tu, solo per un giorno, potessi vederti con gli occhi con cui ti guardo io, sentiresti tutto l’amore che provo per te. Tu sei la mia più grande forza, ma anche la mia debolezza. Ieri 27 ottobre è stato il compleanno di Brando e lo abbiamo festeggiato con tanti amici che gli vogliono bene. Perdonate se sono sparita , ma lui meritava di avere tutta la mia totale attenzione. Credo mi possiate capire".

Nato il 27 ottobre 2005 dal matrimonio di Samantha de Grenet e Luca Barbato, Brando ha recentemente avuto dei problemi di salute che lo hanno portato in ospedale lo scorso settembre. Ospite a Verissimo insieme al figlio sabato 26 ottobre, la showgirl ha spiegato l'accaduto.

"Ero stata operata al menisco per la terza volta. Dovevo stare a letto, immobile, quando mi hanno chiamata per dire che Brando era in pronto soccorso perché si era fatto male in palestra", ha raccontato Samantha de Grenet. Brando ha aggiunto: "Ho preso un duro colpo in palestra, sono stato a letto per 40 giorni".

Samantha de Grenet e il figlio Brando a Verissimo: "Stiamo benissimo insieme"

Samantha de Grenet e Brando erano già stati ospiti insieme a Verissimo nel 2022. In quell'occasione avevano raccontato il loro speciale legame mamma-figlio.

"Lui è molto sensibile, forse troppo, però credo che alla fine questo sia il suo bello", aveva commentato la showgirl. In quell'occasione, Brando aveva speso dolci parole per la sua mamma: "Ho un rapporto bellissimo sia con lei che con papà e penso che non esista cosa più bella di parlare liberamente e aprirsi con i propri genitori. A volte quando ho un problema o qualche incertezza, facciamo proprio le riunioni a casa, ci sediamo sul divano tutti insieme e mi apro totalmente. Penso non ci sia cosa più bella e non potevo chiedere di meglio. Sono veramente un ragazzo fortunato".