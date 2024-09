"Non sempre e non tutto è facile da condividere", scrive sui social la showgirl pubblicando una foto che la ritrae in ospedale con il figlio Brando

Samantha de Grenet condivide una foto che la ritrae insieme al figlio Brando in ospedale: lui su una sedia a rotelle con un busto ortopedico, lei al suo fianco con le stampelle. "Sono sempre stata una persona sincera, nel bene e nel male, e ho sempre raccontato tutto di me anche se ovviamente nei tempi e nei modi che ritenessi più giusti", spiega in un lungo post.

"Non mi piace mostrare la mia vulnerabilità, l’ansia che ogni tanto mi assale, la paura, le preoccupazioni", scrive la showgirl, 53 anni, che ammette che spesso tende a chiudersi e affrontare le situazioni in silenzio, come ha fatto in passato durante la sua lotta contro il tumore al seno o quando si sono ammalati i suoi genitori. La preoccupazione principale, però, riguarda il figlio Brando: "Ho avuto veramente tanta paura per mio figlio… Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore".

De Grenet spiega che, nonostante il dolore e la necessità di un periodo di riposo di almeno un mese, il peggio è stato scongiurato. Per questo, conclude il post con una nota d'ironia: "Che coppia eh! Pensate quel poveretto di mio marito. Una con le stampelle e l’altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni".

Samantha de Grenet e il figlio Brando a Verissimo: "Stiamo benissimo insieme"

Samantha de Grenet e Brando sono stati ospiti insieme a Verissimo nel 2022: "Stiamo benissimo insieme", aveva detto il ragazzo, nato nel 2005 dal matrimonio di Samantha de Grenet e Luca Barbato.

"Lui è molto sensibile, forse troppo, però credo che alla fine questo sia il suo bello", aveva commentato la showgirl. In quell'occasione, Brando aveva speso dolci parole per la sua mamma: "Ho un rapporto bellissimo sia con lei che con papà e penso che non esista cosa più bella di parlare liberamente e aprirsi con i propri genitori. A volte quando ho un problema o qualche incertezza, facciamo proprio le riunioni a casa, ci sediamo sul divano tutti insieme e mi apro totalmente. Penso non ci sia cosa più bella e non potevo chiedere di meglio. Sono veramente un ragazzo fortunato".

Poi ha aggiunto: "Mamma è una donna molto equilibrata, però ha quelle regole fondamentali sulle quali non transige". "Desidero dirti che ti ammiro come donna", aveva concluso.

La showgirl, ospite anche nel 2020 a Verissimo, aveva parlato della sua lotta contro il tumore al seno e del primogenito.

"La mia prima preoccupazione è stata per mio figlio, ho voluto proteggerlo dalla mia malattia. A Brando ho detto che dovevo finire prima le vacanze per lavoro, in realtà sono partita con lui solo per non dargli pensieri, ma dopo due giorni sono tornata a Milano per operarmi. La prima persona a cui l'ho detto è stata mio marito e anche per lui è stata una botta", aveva raccontato Samantha de Grenet.