Mancano poche settimane al grande giorno di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la coppia convolerà a nozze il prossimo 24 maggio.

Il futuro sposo ha condiviso sul suo profilo Instagram una dedica piena d'amore per la sua compagna e ha raccontato le emozioni che sta provando: “Ho finito di scrivere il discorso. Inizio ad avere un bel batticuore, bello però, euforia. Non vedo l’ora di vederti arrivare".

“C’è il momento in cui guardi una persona e capisci di aver trovato il tuo posto. Non è questione di chimica, non è istinto: è amore. È guardarsi e capire di essersi sempre cercati”, ha scritto Andrea Cerioli nella didascalia del post condividendo uno scatto mentre bacia Arianna.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la data del matrimonio

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno iniziato la loro storia d'amore nel 2019 a Uomini e Donne. Il 6 febbraio 2024 è nata Allegra, la loro prima figlia.

Ospiti nello studio di Verissimo, i due avevano parlato del matrimonio, ormai prossimo, annunciando: "Ci sposeremo il 24 maggio 2025".

In quell'occasione Andrea Cerioli aveva spiegato riguardo alla preparazione delle nozze: "Ci siamo accorti che c'è tanta di quella roba da organizzare per un matrimonio, che infatti il tempo mi sembra pochissimo".