Ezio Greggio, la foto per il compleanno del nipote Leone: "Un anno e mezzo di felicità"

Ezio Greggio | Instagram: @ezio_greggio

Ezio Greggio si congratula anche con i genitori del piccolo Leone: "Complimenti a Shereen e Giacomo per come lo stanno crescendo in modo meraviglioso", e aggiunge, "W Leoncino Greggio".

"Vederlo, abbracciarlo e giocare con lui aggiunge senso e continuità alla mia vita", scrive, mostrando ai suoi follower quanto essere nonno riempia il suo cuore di felicità.

Ospite a Verissimo nel dicembre 2024, Ezio Greggio aveva rivelato di essere diventato nonno. Era nato Leone, il primo figlio di Giacomo Greggio e Shereen Doummar, che si sono sposati a maggio del 2023. La coppia vive a Londra, dove Giacomo lavora nel campo della finanza e Shereen come architetta.

Raccontando la gioia di questo nuovo ruolo, il conduttore aveva detto: "È una meraviglia. Quando l'ho conosciuto, non ho parlato per ore, sono rimasto lì ad osservarlo".