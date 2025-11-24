Rebecca Staffelli e il fidanzato Alessandro Basile (Instagram_@rebecca_staffelli)

Ospite nel dicembre 2023 a Verissimo, Rebecca Staffelli aveva svelato alcuni dettagli della sua storia d'amore con Alessandro Basile. "È il mio compagno di vita, il mio manager, il mio braccio destro, il mio migliore amico... lui è il mio tutto e un dono speciale speciale - aveva detto Staffelli nell'intervista a Silvia Toffanin -. In questi sei anni mi è stato vicino anche in alcuni momenti difficili".



Rebecca Staffelli, inoltre, aveva spiegato che una prima proposta di matrimonio era arrivata proprio dal compagno, quattro anni prima, nel 2020. Tuttavia, a causa della pandemia, la coppia si era vista costretta a rimandare le nozze: "Aver dovuto rimandare le nozze è stato pesante - aveva raccontato -. Adesso siamo d'accordo che quando sarà il momento di sposarci organizzeremo tutto in un mese, un anno è troppo lungo".



Rebecca, però, non aveva nascosto l'emozione nel ricordare la proposta ricevuta: "È stata stupenda - aveva detto a Silvia Toffanin -, eravamo io e lui a casa da soli, a un certo punto mi ha bendata con un calzino e ha iniziato a leggermi una lettera. Io allora ho iniziato a piangere, anche se non avevo ancora capito, poi quando ha tolto la benda ho capito e mi ha chiesto di sposarlo".