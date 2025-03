L'opinionista social del GF ha condiviso su Instagram un carosello di foto per celebrare i 7 anni insieme

Rebecca Staffelli celebra i 7 anni insieme ad Alessandro Basile. L'opinionista del Grande Fratello ha condiviso un serie di foto per festeggiare l'anniversario insieme al futuro marito. "Sette anni passati e crisi scacciata. Let’s go", ha scritto Rebecca a corredo del post. Tra i primi commenti, c'è quello di papà Valerio Staffelli che ha pubblicato una serie di emoji con l'applauso.

Negli scatti condivisi da Rebecca Staffelli si vedono alcuni momenti vissuti insieme all'ex volto di Uomini e Donne e influencer: dal safari a un bacio appassionato, dai momenti di relax a cavallo fino allo screenshot di una videochiamata.

Rebecca Staffeli, la proposta di matrimonio ad Alessandro Basile

Rebecca Staffelli, 27 anni a maggio, nei mesi scorsi aveva condiviso sui social la sua proposta di matrimonio all'imprenditore. Il dolce filmato condiviso con i follower dall'opinionista social del Grande Fratello mostrava il momento della consegna dell'anello, in riva al mare, mentre in sottofondo c'era la canzone Marry You di Bruno Mars.

"Ha detto sì! Tre anni dopo il mio sì, ora toccava a me", aveva scritto Rebecca. Il video condiviso su Instagram terminava con l'emozione di Basile che, emozionato, dava un bacio appasionato alla futura moglie. Sotto il post, il suo "Ti amo" è stato il primo dei commenti.

Rebecca Staffelli parla a Verissimo dell’amore per Alessandro Basile

Nei mesi scorsi ospite a Verissimo, Rebecca Staffelli aveva svelato alcuni dettagli della sua storia d'amore con Alessandro Basile. "Alessandro è il mio compagno di vita, il mio manager, il mio braccio destro, il mio migliore amico... lui è il mio tutto e un dono speciale speciale - aveva detto Staffelli nella sua intervista a Silvia Toffanin -. In questi sei anni mi è stato vicino anche in alcuni momenti difficili".

Staffelli, inoltre, aveva spiegato che una prima proposta di matrimonio era arrivata proprio dal compagno, quattro anni prima, nel 2020. Tuttavia, a causa della pandemia, la coppia ha dovuto rimandare il momento delle nozze: "Aver dovuto rimandare le nozze è stato pesante - aveva raccontato -. Adesso siamo d'accordo che quando sarà il momento di sposarci organizzeremo tutto in un mese, un anno è troppo lungo".

Rebecca, però, aveva rivelato l'emozione per la proposta ricevuta dal compagno: "È stata una proposta stupenda - aveva detto a Silvia Toffanin -, eravamo io e lui a casa da soli, a un certo punto mi ha bendata con un calzino e ha iniziato a leggermi una lettera. Io allora ho iniziato a piangere, anche se non avevo ancora capito, poi quando ha tolto la benda ho capito e mi ha chiesto di sposarlo".