Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi con il figlio | Instagram: @giuliasalemi

Tra le foto, ci sono anche un ritratto di gruppo con Pierpaolo che tiene in braccio Kian mentre Giulia li abbraccia, un riposino condiviso tra padre e figlio e la mano di Giulia intrecciata con la manina del bambino.

Il carosello si apre con un’immagine dolcissima in cui Kian, con un pigiamino azzurro, gattona verso il cagnolino Prince. Subito dopo compaiono un tenero primo piano di Giulia e il figlio, che si scambiano uno bacio guardandosi negli occhi, e un altro scatto in cui il piccolo abbraccia un enorme orso di peluche.

La coppia, che si è conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021, continua a condividere con i propri follower il percorso da genitori. Nel mese di ottobre hanno celebrato il battesimo di Kian, raccontando sui social diversi momenti della cerimonia e del ricevimento.

Tra Giulia e Pierpaolo l’amore è nato sotto il vischio durante il periodo natalizio del reality e, da allora, la relazione è cresciuta fino a diventare una famiglia. Per Pierpaolo è il secondo figlio, dopo Leonardo nato dalla relazione con Ariadna Romero.

In passato Pretelli aveva confidato a Verissimo il desiderio di allargare ancora la famiglia, raccontando con ironia: "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi".