Ezio Greggio è diventato nonno: "Il mio nipotino si chiama Leone"

Ezio Greggio è diventato nonno. È nato Leone, il primo figlio di Giacomo Greggio e la moglie Shereen Doummar. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore, 70 anni, a Verissimo.

"Grazie Giacomo, grazie Shereen. Sarà il mio primo Natale da nonno", ha detto Ezio Greggio, svelando pochi dettagli del nipotino: "Non ho l'autorizzazione a parlarne". E ha aggiunto con la solita ironia: "Non posso dire che si chiama Leone".

Della gioia di diventare nonno, il conduttore ha detto: "È una meraviglia. Quando l'ho conosciuto, non ho parlato per ore, sono stato lì ad osservarlo".

Giacomo Greggio e Shereen Doummar si sono sposati a maggio del 2023. Vivono a Londra dove Giacomo lavora nel campo della finanza e Shereen come architetta. Ezio Greggio non ha modo di vivere il nipotino nella quotidianità: "Lo vedo in videochiamata".