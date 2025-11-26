Mamma Alessandra Amoroso con la sua piccola Penelope. A regalare questo raro momento è stata Emma Marrone che nelle storie su Instagram ha condiviso uno scatto dell'amica e collega con la sua bambina in braccio. "Pezza più pezzettina di cuore", sono le parole che accompagnano la foto.



Alessandra Amoroso, 39 anni, è diventata mamma lo scorso settembre. La cantante aveva condiviso le emozioni della gravidanza ospite a Verissimo: "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata".