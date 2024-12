Kıvanç Tatlıtuğ, lo scatto in viaggio con il figlio

L'attore turco di The Family e Brave and Beautiful condivide sui social un tenero ricordo con il piccolo Kurt Efe

Kıvanç Tatlıtuğ pubblica su Instagram un raro scatto che lo ritrae insieme al figlio Kurt Efe, nato dall'amore con la moglie Başak Dizer. Una tenera foto che immortala un momento padre e figlio in viaggio, con sullo sfondo una stazione ferroviaria. La condivisione sui social ha entusiasmato i fan dell'attore turco protagonista delle serie The Family e Brave and Beautiful, solitamente molto riservato quando si tratta della sua vita privata.

Nato ad Adana il 27 ottobre 1983, Kıvanç Tatlıtuğ ha origini albanesi, kosovare e bosniache. Dal 2013 è legato a Başak Dizer (47 anni, stylist), sposata tre anni dopo a Parigi. Dal loro amore nel 2022 è nato Kurt Efe.

La famiglia Tatlıtuğ-Dizer era formata anche da Genç, il cane da anni al fianco dell'attore e scomparso pochi mesi fa. Kıvanç lo ha ricordato sui social pubblicando alcuni dolci ricordi accompagnati da queste parole: "Ti amo così tanto. Sei sempre nella mia mente e sempre al mio fianco".