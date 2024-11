Kivanc Tatlitug, il ricordo del cane Genç: "Sei sempre al mio fianco"

Kıvanç Tatlıtuğ - l'attore turco protagonista di Brave and Beautiful e The Family - pubblica sui social alcuni scatti insieme al suo cane Genç, scomparso da poco.

"Ti amo così tanto. Sei sempre nella mia mente e sempre al mio fianco", scrive l'attore nella didascalia del post Instagram.

Kıvanç Tatlıtuğ: la carriera e la vita privata

Kıvanç Tatlıtuğ nasce ad Adana, in Turchia, il 27 ottobre 1983. Dopo aver interrotto la carriera nel basket a causa di un infortunio, inizia a lavorare come modello. Nel 2001 vince il Best model of the world. Si avvicina poi alla recitazione e raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Mehmet nella serie Gümüş. Nel 2014 ottiene la parte di Kurt Seyit nella serie Kurt Seyit ve Şura (titolo originale de La ragazza e l'ufficiale). Nel 2016 e nel 2017 interpreta il ruolo di Cesur Alemdaroğlu nella serie Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel). Recentemente ha ottenuto dei grandi consensi grazie alla serie The Family (Aile), nella quale interpreta il ruolo di Aslan, il protagonista. Kıvanç Tatlıtuğ è legato dal 2013 alla stilista Başak Dizer, che ha sposato nel 2016. Nel 2022 sono diventati genitori di Kurt Efe.