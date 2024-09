L'attore turco di The Family e Brave and Beautiful ha pubblicato sui social un tenero scatto con la moglie

Kıvanç Tatlıtuğ pubblica sui suoi social un raro scatto che lo ritrae insieme alla moglie Başak Dizer. Una tenera foto in bianco e nero che ha entusiasmato i fan dell'attore turco protagonista delle serie The Family e Brave and Beautiful, solitamente molto riservato quando si tratta della sua vita privata.

Recentemente Kıvanç Tatlıtuğ ha condiviso con il suo pubblico anche un selfie in compagnia della sua consorte e del cane della coppia. Si tratta dei primi scatti privati resi pubblici dall'artista a distanza di più di due anni: l'ultimo post con Başak risale ad aprile 2022, quando la donna era incinta di loro figlio Kurt Efe.

Kıvanç Tatlıtuğ e Başak Dizer (47 anni, stylist) hanno iniziato la loro relazione nel 2013. Tre anni dopo, il 19 febbraio 2016, sono convolati a nozze a Parigi. Dal loro amore nel 2022 è nato Kurt Efe.