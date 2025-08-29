Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati
Dopo 28 anni di amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati. L’attrice lo aveva raccontato a Verissimo: "Maurizio è casa, il mio faro"
Dopo quasi tre decenni di amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli hanno pronunciato il fatidico sì. L’attrice condivide su Instagram una foto insieme al compagno, con cui è legata da 28 anni, annunciando le nozze: "Dopo solo 28 anni di prova… le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto: L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze! ", scrive l’attrice nella didascalia del post.
Nello scatto, i due appaiono eleganti ed emozionati: lei con una blusa bianca di pizzo e un sorriso luminoso, lui in completo blu con espressione più seria ma complice.
Benedicta Boccoli a Verissimo: “Maurizio è stato il mio faro”
In passato, ospite a Verissimo, Benedicta Boccoli aveva raccontato la sua lunga storia d’amore con l’attore e regista: "Maurizio per me è casa, è stato il mio faro".
Parlando del segreto di una relazione così duratura, l’attrice aveva rivelato: "Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci".
Durante l’intervista, Boccoli aveva affrontato anche il tema della maternità, spiegando di non aver avuto rimpianti: "A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta se fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero. Sono innamorata dei miei nipoti. Quando sono nati non ho provato alcuna invidia, ma solo felicità".
