Emma Muscat canta con la sua bambina tra le braccia
Emma Muscat condivide un dolce momento mentre canta al pianoforte con la sua piccola Mila Rae nel marsupio
Emma Muscat ha una nuova piccola fan: la sua Mila Rae. La cantante maltese, che il 28 luglio è diventata mamma per la prima volta, ha condiviso sui social un dolcissimo momento di intimità e musica.
Nelle sue Instagram Stories, in bianco e nero, Emma si mostra al pianoforte mentre interpreta Oscar Winning Tears di RAYE, con la neonata adagiata dolcemente sul suo petto, sostenuta da un marsupio portabebè. A corredo della clip, scrive con ironia: "Voi e il mio telefono che salta".
Emma Muscat aveva annunciato la gravidanza lo scorso marzo e, ospite a Verissimo, aveva raccontato le emozioni di quei mesi: "Non potrei essere più felice, per me è un miracolo. Sono contenta".
La cantante aveva poi condiviso anche la gioia della scoperta del sesso della bambina insieme al compagno Kurt Galea, a cui è legata dal 2019: "Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa".
