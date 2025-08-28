Instagram: @emmamuscat_official

Emma Muscat ha una nuova piccola fan: la sua Mila Rae. La cantante maltese, che il 28 luglio è diventata mamma per la prima volta, ha condiviso sui social un dolcissimo momento di intimità e musica.

Nelle sue Instagram Stories, in bianco e nero, Emma si mostra al pianoforte mentre interpreta Oscar Winning Tears di RAYE, con la neonata adagiata dolcemente sul suo petto, sostenuta da un marsupio portabebè. A corredo della clip, scrive con ironia: "Voi e il mio telefono che salta".

Emma Muscat aveva annunciato la gravidanza lo scorso marzo e, ospite a Verissimo, aveva raccontato le emozioni di quei mesi: "Non potrei essere più felice, per me è un miracolo. Sono contenta".

La cantante aveva poi condiviso anche la gioia della scoperta del sesso della bambina insieme al compagno Kurt Galea, a cui è legata dal 2019: "Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa".