28 agosto 2025

Bianca Atzei, le dolci foto con il figlio Noa Alexander: "Il mio canto libero sei tu"

Bianca Atzei condivide su Instagram teneri momenti con il figlio Noa Alexander sulla spiaggia

Bianca Atzei e il figlio Noa Alexander sorridono in spiaggia
Bianca Atzei condivide su Instagram una serie di foto in bianco e nero che la ritraggono insieme al piccolo Noa Alexander.

Negli scatti, realizzati su una spiaggia rocciosa, la cantante appare in bikini accanto al figlio, tra sorrisi, abbracci e baci teneri. La didascalia scelta per accompagnare il carosello sottolinea il ruolo speciale che Noa occupa nella sua vita: "Il mio canto libero sei tu".

Noa Alexander ha compiuto due anni lo scorso gennaio, portando immensa felicità nella quotidianità di Bianca Atzei e di Stefano Corti. La cantante, parlando a Verissimo, aveva confidato: "Io ho sempre creduto nell’amore, ma con lui ho scoperto il vero significato di questa parola".

