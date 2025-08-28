Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, la prima estate da sposi (Instagram_@gabriele)

Coccole, abbracci e momenti di grande spensieratezza. È quanto mostrato sui social da Gabriele Esposito che, attraverso una carrellata di scatti, ha condiviso le emozioni della sua prima estate da sposato con Andrea Pappalettera. Dopo alcune immagini che li ritraevano in Sicilia, i due hanno proseguito le vacanze a Sorrento - regione d'origine dell'ex ballerino di Amici - scegliendo poi di raccontare la loro vacanza con momenti all'insegna della semplicità.

Dopo l'incontro a Milano e 5 anni di relazione, Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono promessi amore eterno lo scorso luglio a Lerici, con una cerimonia a cui hanno partecipato parenti e amici. Tra questi, ha preso parte all'evento anche Jovanotti, che ha regalato un momento di grande emozione intonando il suo brano "Un mondo a parte". La proposta di matrimonio risale a novembre, quando durante una vacanza alle Maldive Andrea aveva scritto sulla sabbia "Mi sposi?", scatenando la gioia di Gabriele.