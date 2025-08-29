Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Vacanze
29 agosto 2025

Le vacanze dei Vip nell'estate 2025

Da Ilary Blasi e Bastian Müller a Michelle Hunziker: ecco le mete scelte dai Vip per le loro vacanze estive del 2025

Condividi:

Da Ilary Blasi e Bastian Müller a Michelle Hunziker, sono molti i Vip che hanno scelto il mare per trascorrere le vacanze estive 2025. Sardegna, Minorca, Mykonos, Lampedusa sono solo alcune delle mete delle celebrità più amate dal pubblico.

In molti hanno trascorso dei giorni all'insegna dell'amore e del relax, come Giorgia ed Emanuel Lo, coppia legatissima da oltre 20 anni.

Vacanze in famiglia per Rudy Zerbi, che ha trascorso qualche giorno a Capri insieme ai suoi quattro figli: Tommaso, Luca, Edoardo e Leo.

Laura Pausini è tornata in Grecia, dove ha salpato il Mar Egeo insieme al marito Paolo Carta e alla figlia Paola.

Lampedusa è stata scelta da Paolo Ciavarro, che insieme al padre Massimo e il figlio Gabriele ha costruito dei ricordi indelebili in famiglia.

Nel video sopra, le vacanze estive dei Vip.

Leggi anche

Martina Nasoni ringrazia la persona che gli ha donato il cuore nuovo

SALUTE

Martina Nasoni ringrazia la persona che gli ha donato il cuore nuovo

"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16

"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati

Matrimonio

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati

Dopo 28 anni di amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati

Dopo 28 anni di amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati

Kledi Kadiu, gli auguri per il compleanno del figlio Gabriel

FAMIGLIA

Kledi Kadiu, gli auguri per il compleanno del figlio Gabriel

"Ti amo infinitamente", scrive il ballerino sui social

"Ti amo infinitamente", scrive il ballerino sui social

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, la prima estate da sposi

AMORE

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, la prima estate da sposi

L'ex ballerino di Amici ha condiviso sui social alcuni scatti pieni d'amore

L'ex ballerino di Amici ha condiviso sui social alcuni scatti pieni d'amore

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity