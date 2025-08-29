Le vacanze dei Vip nell'estate 2025

Da Ilary Blasi e Bastian Müller a Michelle Hunziker, sono molti i Vip che hanno scelto il mare per trascorrere le vacanze estive 2025. Sardegna, Minorca, Mykonos, Lampedusa sono solo alcune delle mete delle celebrità più amate dal pubblico.

In molti hanno trascorso dei giorni all'insegna dell'amore e del relax, come Giorgia ed Emanuel Lo, coppia legatissima da oltre 20 anni.

Vacanze in famiglia per Rudy Zerbi, che ha trascorso qualche giorno a Capri insieme ai suoi quattro figli: Tommaso, Luca, Edoardo e Leo.

Laura Pausini è tornata in Grecia, dove ha salpato il Mar Egeo insieme al marito Paolo Carta e alla figlia Paola.

Lampedusa è stata scelta da Paolo Ciavarro, che insieme al padre Massimo e il figlio Gabriele ha costruito dei ricordi indelebili in famiglia.

Nel video sopra, le vacanze estive dei Vip.