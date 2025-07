Paolo Ciavarro a Lampedusa con papà Massimo e il figlio Gabriele

Paolo Ciavarro pubblica uno scatto sui social con il suo papà e suo figlio e ricorda la mamma Eleonora Giorgi: "Proprio come volevi tu"

Paolo Ciavarro, 33 anni, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni teneri scatti che lo ritraggono insieme al padre, Massimo Ciavarro, e al figlio Gabriele, nato dall'amore con Clizia Incorvaia.

Nel carosello di foto, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccolto alcuni momenti speciali della loro vacanza a Lampedusa. Oltre all'immagine in cui tutti e tre si mostrano sorridenti sulla barca, Paolo Ciavarro ha mostrato anche alcune attività che il piccolo Gabriele ha condiviso insieme al nonno.

Paolo Ciavarro, vivendo questi momenti insieme al padre e al figlio, non ha potuto non ricordare la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo 2025 a causa di un tumore al pancreas. Infatti, ha accompagnato gli scatti con una emozionante didascalia: "Proprio come volevi tu, ci manchi", insieme a un cuore bianco. "Ele sarebbe felice", ha aggiunto nei commenti Clizia, moglie di Paolo.

Poalo Ciavarro racconta il rapporto tra Eleonora Giorgi e Gabriele

Il piccolo Gabriele aveva un profondo legame con la nonna Eleonora Giorgi. Un rapporto che Paolo Ciavarro, ospite a Verissimo, aveva raccontato, confessando il dolore che prova nel pensare che la sua mamma non sarà più presente nella vita del figlio. "È stata fondamentale in questi tre anni di vita di Gabri. Quando nasce un bambino anche la coppia viene messa a dura prova, e mamma c’è sempre stata con la sua saggezza e la sua esperienza". Paolo Ciavarro, durante l'intervista, aveva raccontato anche questa dolce abitudine che nonna Eleonora aveva nel regalare a Gabriele degli animaletti. E proprio nei suoi ultimi giorni, Eleonora ha chiesto al figlio di continuare questa tradizione.