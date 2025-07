Giorgia ed Emanuel Lo si godono le vacanze al mare tra amore e sorrisi complici. "Primo mare, primo sole", scrivono a corredo di un carosello di tenere foto di coppia, pubblicate con un post condiviso su Instagram. Abbracciati nell'acqua cristallina, la cantante, 54 anni, e l'insegnante di Amici, 45 anni, prendono il primo sole della stagione estiva, fotografandosi durante un bagno in mare.

Giorgia ed Emanuel Lo, la loro storia d'amore

Giorgia ed Emanuel Lo sono legati dal 2004 e nel 2010 sono diventati genitori di Samuel. Ospiti a Verissimo, la cantante e l'insegnante di Amici hanno parlato in diverse occasioni della loro lunga storia d'amore.

Giorgia aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Noi due stiamo insieme da venti anni, quando ci siamo conosciuti lui aveva 23 anni e io 31. Io all'inizio avevo dei pregiudizi sulla nostra differenza di età, ma poi sono svaniti. Lui è molto sensibile e si mette sempre in discussione. È un papà eccezionale, è sempre presente e super attento".

"Sono sempre stato innamorato di Giorgia, l'ho scoperta da subito ma ero troppo piccolo", aveva raccontato Emanuel Lo. "Mi ricordo che mi sono innamorato prima della sua voce e poi di lei. Quest'amore è rimasto lì, finché ci siamo incontrati. Pian piano, crescendo, le nostre età si sono avvicinate e mi sono innamorato subito di lei".

"Non ci siamo fatti mancare niente in questi 21 anni. Abbiamo vissuto tutto quello che deve vivere una coppia: i momenti felici, i litigi, l'amore per un figlio, la separazione, l'odio e di nuovo l'amore", aveva aggiunto l'insegnante di Amici, che a febbraio 2025 si era presentato a Sanremo per sostenere la compagna, in gara con La cura.