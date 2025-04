Emanuel Lo e la sorpresa a Giorgia al Festival di Sanremo: "Sentivo che aveva bisogno di me"

Emanuel Lo parla a Verissimo della bellissima sorpresa fatta a Giorgia durante l'ultimo Festival di Sanremo in cui la cantante si è classificata sesta con il brano La cura per me.

"Non potevo non andare. Sentivo che lei aveva bisogno di me. C'era qualcosa che mi chiamava", spiega l'insegnante di Amici, 45 anni, che è legato alla cantante da 21 anni. Emanuel Lo ha poi condiviso sui social il video della sorpresa: "L'avevo filmata per me, come ricordo, ma poi mi piaceva troppo il video e l'ho pubblicato. È stato veramente un momento emozionante da vivere".

Per quanto riguarda la lunga storia d'amore con Giorgia, 53 anni, l'insegnante di danza dice: "Ci lega un amore profondo che viviamo anche con ironia".