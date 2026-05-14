Eva Herzigova sposerà Gregor Marsiaj. La supermodella, 53 anni, e l'imprenditore torinese, 49 anni, diranno sì dopo circa 23 anni insieme. La notizia è stata confermata dalle pubblicazioni di matrimonio presenti sul sito del Comune di Torino, dove sono residenti.



Per Eva Herzigova si tratterà del secondo matrimonio. La supermodella è stata sposata dal 1996 al 1998 con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi. Eva Herzigova è legata a Gregor Marsiaj dal 2003. La coppia ha tre figli: George, 18 anni, Philipe, 15 anni, ed Edward, 12 anni.



Già nel 2017 erano circolate notizie di un matrimonio di Eva Herzigova e Gregor Marsiaj, anche se in passato la supermodella aveva affermato: "Non sono una fan del matrimonio. Una relazione è continua evoluzione e il matrimonio spesso ferma questa progressione amorosa". A distanza di anni sembra però aver cambiato idea e oggi è pronta a dire sì al compagno di una vita.