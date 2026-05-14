Kate e Diana, le "principesse dei bambini"

Kate Middleton ha dedicato ai bambini il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattia. La principessa del Galles, 44 anni, ha voluto studiare da vicino il "Reggio Emilia Approach", un modello educativo che valorizza l’autonomia e la partecipazione attiva dei bambini nel percorso di crescita. La visita è legata all'attività del Centre for Early Childhood, fondato dalla stessa principessa nel 2021 con lo scopo di aumentare la consapevolezza dell'importanza della prima infanzia nello sviluppo dell'individuo.

Il desiderio di porre i più piccoli al centro del suo ritorno agli impegni internazionali e il lavoro della principessa per sensibilizzare sull’importanza della prima infanzia hanno evocato il ricordo di Lady Diana. Da giovanissima Diana Spencer ha lavorato come tata e poi assistente di asilo nido. Da principessa del Galles ha sposato tante cause volte a tutelare l'infanzia e i bimbi più bisognosi. Nel 1991, in Brasile ha visitato un orfanotrofio che ospitava molti piccoli malati di AIDS. Nel 1995, a Mosca, ha fatto visita a un ospedale pediatrico al quale aveva fornito nuove attrezzature mediche.



La dedizione verso associazioni dedicate all'infanzia rimase centrale nell’impegno di Diana fino alla sua tragica scomparsa, tanto che nella statua realizzata in suo onore accanto a Lady D sono raffigurati tre bambini.

Nel video sopra, le immagini di Kate Middleton e Lady Diana.