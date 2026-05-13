Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto. L'attrice, 47 anni, e il personal trainer, 40 anni, hanno detto sì in una cerimonia intima in provincia di Perugia. Tra gli invitati Laura Chiatti, Francesca Barra e Claudio Santamaria che hanno condiviso alcune foto, tra cui l'invito con le parole: "La felicità spaventa più della follia".

Per Micaela Ramazzotti si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Paolo Virzì, con cui è stata sposata dal 2009 al 2023 e con cui ha avuto i figli Jacopo (2010) e Anna (2013). L'attrice ha conosciuto Claudio Pallitto sul set di Felicità, film del 2023 che ha segnato il debutto di Micaela Ramazzotti alla regia.



L'annuncio del matrimonio con il personal trainer era arrivato a Verissimo ad aprile 2025. "Claudio mi dà molta forza e spero di darne anche io a lui. Stiamo costruendo qualcosa di bello e spero duri per l'eternità. Ci sposiamo", aveva detto Micaela Ramazzotti, che aveva anticipato che il matrimonio sarebbe stato "per pochissimi intimi".