Kate Middleton in Italia: le immagini della principessa a Reggio Emilia

Il primo viaggio ufficiale all'estero di Kate Middleton è dedicato ai bambini. La principessa del Galles, 44 anni, è infatti a Reggio Emilia per studiare da vicino il "Reggio Emilia Approach", un modello educativo che valorizza l’autonomia e la partecipazione attiva dei bambini nel percorso di crescita.

Kate Middleton ha voluto guardare al "Reggio Emilia Approach" nell'ambito dell'attività del Centre for Early Childhood, fondato dalla stessa principessa nel 2021 con lo scopo di aumentare la consapevolezza dell'importanza della prima infanzia nello sviluppo dell'individuo.

Si tratta del primo impegno ufficiale di Kate all'estero dopo l'annuncio della malattia nel 2024 e il percorso di cure che ha affrontato.



Nel video sopra, le immagini di Kate Middleton a Reggio Emilia.