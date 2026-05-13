Chanel Totti compie 19 anni, gli auguri di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti

Chanel Totti compie 19 anni. E sui social sono arrivate le dediche di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti. "Buon compleanno amore della mia vita", ha scritto la conduttrice, 45 anni, pubblicando uno scatto di Chanel da bambina. L'ex calciatore, 49 anni, ha condiviso invece una foto della festa per il 18esimo compleanno di Chanel, scrivendo: "Auguri vita mia".



Chanel Totti è nata il 13 maggio 2007 ed è la seconda figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, sposati dal 2005 al 2022 e genitori anche di Cristian (2005) e Isabel (2016). Sui social non è mancata la dedica a Chanel del fratello maggiore Cristian, che ha scritto: "Auguri, ti amo".



Ospite a Verissimo lo scorso marzo, Ilary Blasi aveva parlato della figlia Chanel. "Ormai è una donna. Abbiamo delle affinità, ci sono delle cose in cui siamo molto simili e, a differenza della sorellina, non è permalosa se la prendi in giro", aveva detto la conduttrice, che aveva parlato anche della recente esperienza di Chanel a Pechino Express: "Per lei è stata una parentesi perché il mondo della tv non le interessa. Ha voluto fare quest'esperienza che è stata tosta, ma in cui si è anche divertita".