Il fascino del Bosforo ha conquistato il red carpet del Festival del Cinema di Cannes 2026. Sono tante le attrici turche che sono state protagoniste sul tappeto rosso della Croisette incantando i fotografi e il pubblico con i loro look.

Demet Ozdemir, tra le interpreti turche più amate in Italia, ha sfoggiato un elegante abito bianco. Demet Ozdemir è stata protagonista di serie tv di grande successo in tutto il mondo come: Daydreamer, My Home My Destiny e Io sono Farah.

Outfit oro per Hande Ercel, volto della serialità turca che ha raggiunto la notorietà internazionale interpretando Eda Yildiz nella serie Love is in the air.

Sul red carpet di Cannes 2026 anche Melisa Asli Pamuk, attrice che i fan di Endless Love ricorderanno nel ruolo dell'enigmatica Asu.

Nel video qui sopra, i look delle attrici turche al Festival di Cannes 2026.