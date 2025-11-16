Federica Pambianchi: "Finché non trovo il corpo di mio figlio Riccardo Branchini continuerò sempre a cercarlo"

Federica Pambianchi parla a Verissimo della scomparsa di suo figlio Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni di Acqualagna (in provincia di Pesaro e Urbino), di cui non si ha più notizia dalla notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024.



Tornando con la mente al 12 ottobre 2024, Federica Pambianchi dice: "Riccardo era stato tutto il giorno in giro per Urbino con gli amici. È rientrato la sera. Io non ero in casa, ma mi aveva avvisato. L'ha visto mia mamma, che ha salutato".



È stata proprio la nonna l'ultima a vedere Riccardo, dalla mattina dopo non si avranno più notizie di lui. "Mia mamma mi ha poi raccontato di averlo visto nervoso al ritorno a casa, ma di non aver sospettato nulla perché lui le ha detto che sarebbe andato in camera, come sempre. Il giorno dopo, vedendo che non si svegliava, è andata a chiamarlo", racconta Federica Pambianchi.



Il 13 ottobre 2024 è stata proprio Federica a ritrovare la macchina del figlio: "Qualcosa dentro di me mi diceva di andare alla gola del Furlo. Lì ho trovato la sua macchina. Era aperta con la cintura a forma di cerchio, come per indicare la vita che finisce. Aveva lasciato le scarpe per terra, i vestiti, che indossava, sul sedile in modo disordinato. Nel cruscotto c'erano le sue cose: il cellulare, il portafogli". Le ricerche nella gola del Furlo però non hanno portato finora a dei risultati.

Federica Pambianchi non esclude che il figlio possa essersi tolto la vita, ma rimane aggrappata alla speranza che sia fuggito di casa: "Gli inquirenti hanno trovato nel suo pc ricerche sulle capitali europee, sui mezzi di trasporto, ricerche di lavoro con vitto e alloggio. Questo per me rappresenta la speranza che possa essere fuggito da qualche parte, magari per rifarsi una vita. Mi basterebbe una chiamata in cui mi dice di stare bene".



Nonostante sia passato già un anno dalla scomparsa del figlio, Federica Pambianchi non si arrende: "Finché non trovo il suo corpo, continuerò sempre a cercarlo. Ho bisogno di essere certa che il corpo non sia nella diga".