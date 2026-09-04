Maurizio Mattioli annuncia sui social di essere stato operato alla schiena. "Ho risolto un problema con la schiena piuttosto pesante, piuttosto doloroso", spiega l'attore, 76 anni, pubblicando sui social un video dall'ospedale. "Era da tempo che dovevo farlo e mi sono deciso", aggiunge Maurizio Mattioli, che di recente era tornato a vestire i panni di Augusto ne I Cesaroni.



L'attore ringrazia anche per l'affetto ricevuto e rassicura i fan: "Fra pochi, pochissimi, giorni uscirò e sarò più in forma di prima". In un altro video, poi, si mostra intento a farsi mettere il busto: "Sono già in piedi come vedete".