Matteo Maffucci degli Zero Assoluto si è sposato

Il cantante ha sposato Benedetta Balestri. Nel celebre brano "Per dimenticare" gli Zero Assoluto cantavano: "Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai..."

"Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai...", cantavano gli Zero Assoluto nel 2009. E oggi che Matteo Maffucci ha detto sì, la memoria non può che volare a quella celebre canzone. A distanza di 15 anni è Benedetta Balestri la lei per cui Matteo è pronto "a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, alla casa al mare, ad avere un figlio e un cane".

Matteo Maffucci, 46 anni, e Benedetta Balestri, 31 anni, si sono sposati a Borgo della Rocca, a Pavia. La coppia ha condiviso nelle storie su Instagram alcuni momenti della cerimonia, tra cui l'emozionante ballo della sposa con il papà Marco Balestri.

Durante la festa non è mancata un'esibizione degli Zero Assoluto: lo sposo ha cantato insieme a Thomas De Gasperi, invitato al matrimonio. Il brano scelto non poteva che essere proprio Per dimenticare.